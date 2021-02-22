В рамках осуществленных контрольных мероприятий инспекторы Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) провели осмотр партии лука (20,51 тонны), произведенной в Украине частным предприятием «ALIKEND» и импортированной в нашу страну ООО «IMPORT TRADE AZ».

Как сообщили в АПБА, в ходе осмотра образцы импортируемой продукции были переданы в соответствующую лабораторию Института продовольственной безопасности Азербайджана. В результате проверок было установлено, что массовая доля нитрата не соответствует требованиям технических нормативных правовых актов.

Агентство приняло решение, что продукция непригодна для употребления, и не разрешило продажу партии товара. В настоящее время принимаются соответствующие меры в рамках требований законодательства.

Minval.az