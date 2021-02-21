В Азербайджане сократилось производство компьютерной, электронной и оптической продукции, говорится в сообщении Госкомстата.

Согласно статистическим данным, в январе этого года было произведено компьютерной, электронной и оптической продукции, а также электрического оборудования на сумму 11,8 миллиона манатов. По сравнению с январем прошлого года производство компьютерной, электронной и оптической продукции сократилось на 53,4 процента.

В то же время производство электрооборудования увеличилось на 96,3 процента. За данный период по сравнению с январем прошлого года производство электрических кабелей для напряжения до 1000 Вт увеличилось на 24,4 процента, а электрических кабелей для напряжения более 1 кВ – на 59,1 процента.

Minval.az