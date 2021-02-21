В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 142 пациента выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР в воскресенье, 21 февраля.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались трое человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля 2020 года, в Азербайджане выявлено в общей сложности 233129 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 227761 человек благополучно прошел лечение, 3198 пациентов клиник скончались.

Лечение 2170 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 2551116 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7236 — за минувшие сутки.

Minval.az