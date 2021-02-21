Импорт итальянской продукции в Азербайджан в 2020 году увеличился на 7,3 процента относительно показателя 2019 года, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Согласно данным, импорт итальянской продукции увеличился в годовом исчислении с 369,9 миллиона долларов до 396,2 миллиона долларов США. Долевое участие Италии в общем импорте Азербайджана увеличилось с 2,71 до 3,69 процента от совокупного объема.

Экспорт азербайджанской продукции в Италию за 2020 год составил 4,17 миллиарда долларов США, что меньше показателя 2019 года на 25 процента.

В 2020 году объем внешнеторговых операций Азербайджана и Италии составил 4,568 миллиарда долларов США, что на 24 процента меньше, чем за 2019 год.

В целом соотношение экспорта-импорта во внешнеторговых отношениях двух стран осталось значительно смещенным в сторону импорта итальянской продукции.

Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота двух стран за отчетный период осталось положительным для Азербайджана и составило 3,77 миллиарда долларов.

Minval.az