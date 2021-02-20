На боковом фасаде четырехэтажного жилого дома в Исмаиллы, где проживают инвалиды Карабахской войны и семьи шехидов, создана картина по мотивам знаменитой работы польской художницы Наталии Рак «Девочка с лейкой».

Как сообщил Sputnik Азербайджан автор работы — художник Руфан Аббасов, он внес некоторые изменения в работу, придав ей национальный колорит. Он изобразил девочку в азербайджанском национальном костюме с медным кувшином — визитной карточкой ремесленников из Лагича. Работа украшена орнаментами в форме бута.

На первый взгляд кажется, что девочка просто поливает цветы, но основной посыл творения сокрыт в цветке Хары бюльбюль, который растет лишь на карабахских склонах. Я специально остановил свой выбор на этом здание, так как в нем проживают ветераны, а также семьи шехидов Второй Карабахской войны. Ко всему этому оно находиться близко к детскому саду. Хотелось с детства пробудить у детей интерес к живописи и любовь к природе», — отметил Аббасов.

Работа создана по заказу Исполнительной власти Исмаиллинского района.

Minval.az