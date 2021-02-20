В Азербайджане выявлено еще 144 случая заражения коронавирусом, 147 человек вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров. Два пациента с коронавирусом скончались.
В Азербайджане выявлено еще 144 случая заражения коронавирусом, 147 человек вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров. Два пациента с коронавирусом скончались.
Дата: 2021/02/20 19:27
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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