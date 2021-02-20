По данным Всемирной организации по охране здоровья животных (Международное эпизоотическое бюро — МЭБ), стремительно расширяется ареал распространения высокопатогенного птичьего гриппа в дикой природе и среди сельскохозяйственных птиц.

В настоящее время птичий грипп фиксируется в 45 странах мира, включая соседние Россию, Иран и некоторые административно-территориальные единицы Казахстана. В 36 из этих стран вспышка вируса произошла среди домашних птиц. Исходя из этого, Агентство приняло соответствующие решения о приостановлении ввоза в страну живых птиц и продукции птицеводства из этих стран.

В АПБ уточнили, что заражение домашней птицы происходит в результате контакта с больными дикими птицами. Пролегание маршрутов миграции перелетных птиц, а также наличие постоянных и временных мест обитания этих птиц на территории нашей страны увеличивает риск распространения птичьего гриппа.

В связи с этим гражданам следует соблюдать нижеприведенные правила:

— на семейных фермах и в других хозяйствах птица должна содержаться в закрытых условиях, не следует допускать ее контакта, а также кормов, используемых для кормления птицы, с дикими птицами;

— в случае обнаружение мертвой дикой и домашней птицы следует предоставить соответствующую информацию, позвонив на номер 1003 (Call Center), обратившись в региональные отделения АПБ, районные ветеринарные управления и т. д;

— строго соблюдать правила гигиены и санитарно-гигиенических требований при контакте с домашней птицей (уход, кормление, транспортировка и т. д.);

— не перевозить домашнюю птицу в транспортных средствах, вне ветеринарного контроля и без сопроводительных ветеринарных документов;

— не продавать или не демонстрировать птиц для продажи в общественных местах или на обочинах дорог, в торговых учреждениях, предприятиях общественного питания и других местах.

Minval.az