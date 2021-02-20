Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает меры контроля за импортируемой в страну пищевой продукцией.

Инспекторы Агентства провели осмотр партии корицы весом 6 тонн, произведенной предприятием Hanfimex Group в Республике Вьетнам и импортированной в нашу страну компанией ООО Kamser Trade Group.

В ходе осмотра образцы импортируемой продукции были отобраны и переданы в соответствующую лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности. В результате проведенных экспертиз было установлено, что массовая доля кадмия (кд), относящегося к группе тяжелых металлов, не соответствует требованиям действующих технических нормативных актов.

Агентство предотвратило выпуск в торговую сеть продукции, непригодной для потребления.

В настоящее время принимаются соответствующие меры в рамках требований законодательства.

Minval.az