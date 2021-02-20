Продолжается реализация проекта Фонда «YAŞAT» для детей шехидов, родившихся после Отечественной войны.

Как сообщили в Фонде расходы новорожденных детей еще двух шехидов: шехида Эльшада Мамедова – Эльшада, Эмина Агазаде — Эмилии были покрыты Фондом.

С этой целью матерям детей была предоставлена помощь в размере 1000 манатов, а на имя новорожденных будут открыты счета на 5000 манатов.

Средства на эти счета перечисляются из собранной за счет пожертвований в Фонд суммы. На эту сумму будут регулярно начисляться проценты, и после того, как ребенок достигнет 16-летнего возраста, сможет снять накопленную сумму со своего счета.

Отметим, что согласно заключенному между банком и матерью ребенка договору, в некоторых случаях мать сможет забрать эти средства раньше. Также мать может обменять эту сумму на любую валюту.

Напомним, обратится в Фонд «YAŞAT» и ознакомиться с деятельностью Фонда можно на портале yashat.gov.az.

Minval.az