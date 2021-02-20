Начаты клинические исследования по комбинированному применению российской вакцины от коронавируса «Sputnik V» и британской вакцины «AstraZeneca», сообщается на странице «Sputnik V» в Twitter.

Иммунитет, сформировавшийся после первой дозы вакцины «AstraZeneca», снижает эффективность ее второй дозы (на 55%), в связи с чем возникает необходимость подождать 3 месяца для введения второй дозы.

При введении «Sputnik V» в качестве второй дозы после «AstraZeneca» не нужно будет ждать 3 месяца. Было подчеркнуто, что в этом направлении уже начались клинические испытания.

Minval.az