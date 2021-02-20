Кабинет министров Азербайджана опубликовал список документов, подписанных 19 февраля в Анкаре в рамках 9-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.

— Протокол о сотрудничестве в области профессионального образования между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики;

— Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области халяльной аккредитации;

— Протокол о сотрудничестве между Турецким агентством по аккредитации (TURKAK) и Азербайджанским центром аккредитации (AzAK);

— Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в направлении исследований и деятельности по развитию в области транспорта и научных технологий.

Протокол 9-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией и План действий по азербайджано-турецкому экономическому сотрудничеству подписали премьер-министр Азербайджана Али Асадов и вице-президент Турции Фуат Октай, сообщается на сайте Кабинета Министров Азербайджана.

Minval.az