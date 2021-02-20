В освобожденном от армянской оккупации городе Шуша в церемонии закладки фундамента школы, которую построит Фонд образования и культуры общества идеалистов партии Националистического движения (МНР) Турции, планируется участие президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя МНР Девлета Бахчели.

Об этом сообщил советник председателя МНР, архитектор Зия Гюнайдын.

Рассказывая о визите в Азербайджан, Гюнайдын сказал, что в настоящее время в Шуше решаются инфраструктурные вопросы, строится новая дорога.

«Основываясь на наши наблюдения и проведенные встречи, я могу сказать, что работы идут быстро и до весны планируется открытие этой дороги», — отметил он. По его словам, по завершении подготовки состоится открытие дороги, а далее с участием двух президентов и Девлет-бека планируется проведение церемонии закладки фундамента.

Вместе с тем Гюнайдын сказал, что место для строительства школы еще не уточнено.

«В Шуше ведутся скрупулезные кадастровые работы. Президент Ильхам Алиев отметил, что по итогам этих работ для школы выделят место в самой прекрасной части города», — подчеркнул он.

Minval.az