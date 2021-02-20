В Центре подготовки и обучения Вооруженных сил состоялась церемония памяти ставшего шехидом офицера азербайджанской армии, майора Рагима Гусейнова, который в свое время окончил офицерские курсы данного специального военного учебного заведения, сообщила пресс-служба Минобороны.

В церемонии приняли участие официальные лица Министерства обороны, члены семьи шехида, представители воинской части, в которой он служил, военных школ, в которых он учился, а также общественности.

На церемонии памяти было отмечено, что командир Рагим Гусейнов по итогам 2020 года был удостоен медали «За достойную службу НАТО».

Выразив родителям шехида глубокую благодарность за воспитание такого гордого сына на родине и пожелав его семье благополучной жизни, заместитель министра вручил самую престижную медаль НАТО старшему сыну майора Рагима Гусейнова Хикмету.

Minval.az