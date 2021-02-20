Светлая память шехида Худаяра Юсифзаде, прославившегося не только доблестью, но и исполнением песни «Хорошо на Родине моей», увековечена в Бардинской городской детской школе искусств номер 1, в которой он учился.

Бюст героя установлен в фойе учебного заведения. В церемонии приняли участие руководство Бардинского регионального Управления культуры, коллектив школы, члены семьи Худаяра Юсифзаде, учителя и боевые товарищи шехида, а также профессорско-преподавательский состав Азербайджанского государственного педагогического университета, пишет «АзерТадж».

Участники церемонии почтили память шехида Худаяра Юсифзаде, героически погибшего в Отечественной войне и других бардинцев, отдавших жизни за освобождение оккупированных земель .

Члены семьи шехида выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой за внимание и заботу.

Выступившие на церемонии фронтовые товарищи шехида Худаяра Юсифзаде рассказали о боевом пути героя, проявленной им отваге и доблести.

В заключение заслуженный артист Азербайджана Эльнур Зейналов исполнил тесниф Худаяра, а преподаватели учебного заведения Фуад Азиззаде и Ясин Акберов — «Карабах шикестеси».

Худаяр Юсифзаде родился в 1998 году в Бардинском районе. 22 октября 2020 года он героически погиб в боях за поселок Агбенд Зангиланского района.

Худаяр Юсифзаде посмертно награжден орденом «Знамя Азербайджана», медалями «За Родину» и «За освобождение Зангилана».

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