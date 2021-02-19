«Средства массовой информации играют большую роль в борьбе с коррупцией», сказал генпрокурор Кямран Алиев.

По его словам, расследуется распространяемая СМИ информация о коррупционных деяниях различных должностных лиц, и при подтверждении этих данных принимаются соответствующие меры: «Также во время нового формата общения с гражданами во время сессий #sualcavab на официальных страницах Генпрокуратуры в соцсетях поступают многочисленные обращения в связи с коррупционными фактами, которые рассматриваются и в предусмотренном законодательством порядке обеспечивается всестороннее, объективное и полное разбирательство».

Генпрокурор сказал, что обнародование информации об обнаружении коррупционных сетей, доведение до общества наказуемости этих лиц в определённой мере удерживает людей от совершения преступлений.

Minval.az