В период с 01 по 18 февраля текущего года Агентство продовольственной безопасности Азербайджана провело 12476 мониторингов предприятий общественного питания.

Как сообщили в Агентстве, в ходе мониторинга было выявлено 592 нарушения.

Наиболее часто выявляемые недочеты:

— Отсутствие контроля за использованием работниками медицинских масок и не предоставление медицинских масок — 491 (83 %);

— Несоблюдение требования о соблюдении дистанции между столами (2 метра) и сиденьями (1 метр) — 71 (12%);

В целом, с 25.09.2020 года АПБ провело 45254 мониторинга в 11499 предприятиях общественного питания, функционирующих по всей стране, и выявила 2699 нарушений.

Minval.az