Сумгаитские антиармянские погромы 1988 года, последовавшие за изгнанием 4 тыс азербайджанцев из Кафана, были организованы сверху, властной группой генсека Михаила Горбачева, работавшей над развалом Советского Союза – а вина за эти преступления была возложена той же группой на азербайджанский народ. Об этом рассказал глава Союза «Национальное самоопределение», известный армянский политический деятель Паруйр Айрикян.

Отметим, что Айрикян обвинил советские власти в организации погромов в Сумгаите уже в феврале 1988 года, вскоре после их завершения, за что был лишен гражданства СССР и выслан в Эфиопию. От этой позиции он не отказался и по сей день, несмотря на все усилия, которые пропаганда режима Кочаряна и Саргсяна направила на продвижение сумгаитских событий как межнационального конфликта.

«Зампред КГБ Владимир Крючков и генсек Михаил Горбачев добились кровопролития», — прежде всего назвал Паруйр Айрикян центральных организаторов погромов, подчеркнув, что, «когда Карабахский областной совет принял решение, что НКАО переходит в состав Армении, это было для нас неожиданностью».

Незаконную инициативу о передаче НКАО из АзССР в АрмССР, положившую начало нагорно-карабахскому конфликту, группа Горбачева использовала как двигатель провокаций против азербайджанского и армянского народов. «Они организовали сумгаитские погромы, а в этом обвинили азербайджанский народ», — сообщил он, отметив, что советским руководством не была предпринята даже попытка сгладить зарождавшийся конфликт.

«Естественно, они не могли сказать, что это сами чекисты организовали – но они могли хотя бы сказать, что это устроили криминальные элементы. Между тем они, наоборот, это преподнесли так: вот видите, азербайджанский народ [виноват], а теперь уже говорят даже, что азербайджанское государство организовало погромы», — поведал Паруйр Айрикян, указав на абсурдность таких обвинений, ведь в 1988 году не было азербайджанского государства.

«В 1988 году была советская система, подконтрольная КГБ. Доказательством того, что это было организовано именно властями, служит то обстоятельство, что не просто погромы были приостановлены, но все лица армянской национальности были выселены в Армению», — напомнил глава Союза «Национальное самоопределение», добавив, что подобные меры могли быть организованы и осуществлены только на государственном уровне.

«Я не говорю об отдельных стычках, потому что криминал везде есть, может быть, даже с национальной подоплекой, но я говорю о массовых мероприятиях в качестве ответных мер, то есть они планировали, что в Армению будет устроено подобное выселение», — цитирует его портал «Вестник Кавказа».



Minval.az