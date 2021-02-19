В Азербайджане выявлено еще 193 случая заражения COVID-19, 201 человек вылечился, 3 скончались, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 193 случая заражения COVID-19, 201 человек вылечился, 3 скончались, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Дата: 2021/02/19 15:09
Раздел: Азербайджан, Наши авторы
Просмотров:
81
Служба национальной безопасности Армении выявила очередной случай незаконного приобретения, хранения и торговли оружием и боеприпасами в период войны в
Сумгайытские погромы 1988 года были организованы советскими властями, а не Азербайджаном, считает армянский политический деятель
»Мы 30 лет ждали возвращения оккупированных армянскими вооруженными силами наших территорий.
Продолжается реализация проекта Фонда «YAŞAT» для детей шехидов, родившихся после Великой Отечественной войны.
Делегация во главе с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым посетила Парк Гейдара Алиева в Анкаре.
Стало известно о гибели еще одного пропавшего без вести азербайджанского военнослужащего.
Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» объявляет об открытии продажи билетов на рейсы по маршруту Баку-Дубай-Баку, сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские
В некоторых социальных медиа-ресурсах Азербайджана со ссылкой на армянские источники распространилась информация о том, что якобы «планируется
От имени рабочей группы Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по межпарламентским связям с Индонезией индонезийским коллегам направлено благодарственное