От имени рабочей группы Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по межпарламентским связям с Индонезией индонезийским коллегам направлено благодарственное письмо.

Как сообщили в Милли Меджлисе, руководитель рабочей группы Бахтияр Алиев направил благодарственное письмо руководителю рабочей группы по индонезийско-азербайджанским связям Мухаммеду Игбалу, передает Тренд.

В письме дана высокая оценка политическому заявлению, принятому Палатой представителей Индонезии в связи с 29-летней годовщиной геноцида в Ходжалы и подчёркивается, что данное заявление опирается на исторические факты и ссылается на известные резолюции Совбеза ООН. От имени рабочей группы была выражена благодарность за братскую поддержку, оказанную парламентом Индонезии.

Кроме того, в письме подчёркивается, что Азербайджан придаёт большое значение развитию двустороннего сотрудничества с дружественной Индонезией во всех сферах. В письме выражена уверенность, что налаженное совместными усилиями межпарламентское сотрудничество будет углубляться и послужит укреплению существующих отношений между двумя народами.

Напомним, что 10 февраля 2021 года межпарламентской группой дружбы Индонезия-Азербайджан Палаты представителей Индонезии было принято заявление в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида. В документе осуждаются преступления Армении против азербайджанского народа и игнорирование ею резолюций Совета Безопасности ООН.

Minval.az