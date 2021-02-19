20 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, ближе к ночи – мокрый снег. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Будет дуть порывистый северный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3, днем 5-7 градусов тепла. Атмосферное давление составит 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 85-95 процентов.

Завтра в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются осадки, местами снег, туман, будет дуть порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит от -3 градусов до +2, днем +2+6, в горах ночью -7-12, днем 0-5 градусов мороза. В горных и предгорных районах на дорогах будет гололед.

Minval.az