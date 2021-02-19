В условиях пандемии каждый человек должен соблюдать правила изоляции, противоэпидемического режима, санитарно-гигиенических и карантинных правил.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

«Ни государство, ни полиция не заинтересованы в том, чтобы кого-то штрафовали за нарушение. В условиях пандемии граждане, строго следуя правилам, должны обезопасить себя, своих близких и общество, в целом.

Во всех странах мира действуют правовые нормы, связанные с пандемией. Так, например, штраф в отношении лиц, не пользующихся медицинскими масками, в Турции составляет в манатном эквиваленте 219 манатов, в Германии — 307 манатов, в Великобритании — 235 манатов, во Франции — 276 манатов, в США — от 510 до 550 манатов. Есть страны, где наряду с более высокими штрафами действуют правовые нормы, предусматривающие арест на 30 суток.

Мы призываем граждан соблюдать правила», — отмечается в заявлении МВД.

Minval.az