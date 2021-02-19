Подорвавшийся вчера на мине в селе Талыш Тертерского района Бахтияр Махмудов был дважды задержан сотрудниками полиции за незаконное проникновение на эту территорию, пишет Qafqazinfo.

В январе и феврале этого года покойный Бахтияр Махмудов и его брат Шахрияр дважды задерживались полицией за проникновение на освобожденные территории. В обоих случаях к ним были применены административные санкции в соответствии с законом.

По решению суда Шахрияр был арестован в административном порядке, а покойный Бахтияр оштрафован. Третья попытка Бахтияра Махмудова попасть на освобожденную территорию 18 февраля закончилась для него трагедией.

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