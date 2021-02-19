В прокуратуру Тертерского района поступила информация о том, 18 февраля около 18.00 гражданин Бахтияр Махмудов и его родственник Эльшан Аббасов на автомобиле «Нива» подорвались на мине на территории освобожденного от оккупации села Талыш Тертерского района.

Как сообщили в прокуратуре Тертерского района, следствие установило, что Махмудов подорвался на мине, когда вышел из машины.

На месте происшествия были обнаружены останки тела, назначена экспертиза, допрошен в качестве свидетеля происшествия Эльшан Аббасов.

По факту в прокуратуре района возбуждено уголовное дело по статьям 100.2, 116.0.6, 120.2.4.

Следствие продолжается.

Minval.az