Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Биринджи Алыбейли Зангиланского района.
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Биринджи Алыбейли Зангиланского района.
Дата: 2021/02/19 9:52
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
35
В результате специальной операции отдела турецкой полиции по борьбе с контрабандой и организованной преступностью, задержана группа лиц,
На проспекте Гейдара Алиева грузовой автомобиль перекрыл дорогу.
В условиях пандемии каждый человек должен соблюдать правила изоляции, противоэпидемического режима, санитарно-гигиенических и карантинных правил.
«87 депутатов Великого национального собрания Турции (ВНСТ), представленные в турецко-американской межпарламентской группе дружбы, распространили заявление, жестко отреагировав
Азербайджан откроет Торговое представительство в Стамбуле. Об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.
Подорвавшийся вчера на мине в селе Талыш Тертерского района Бахтияр Махмудов был дважды задержан сотрудниками полиции за
На мировом рынке нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала.
Махмудов подорвался на мине, когда вышел из машины
Мэр города Халландейл-Бич (штат Флорида) Джой Купер объявила 26 февраля 2021 года днем памяти Ходжалинского геноцида.