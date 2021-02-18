Баку из-за птичьего гриппа ограничил ввоз птицепродуктов из Финляндии и заодно расширил ограничения против Чехии, говорится в сообщении Агентства продовольственной безопасности (АПБ).

Очередные ограничения введены на импорт продукции птицеводства и живой птицы из Финляндии и Чехии из-за обнаружения высокопатогенного птичьего гриппа в провинциях Южная Финляндия и Пльзень соответственно.

Вместе с тем, для повышения эффективности контроля за поставками продукции из указанных стран, АПБ обратилось в Государственный таможенный комитет Азербайджана для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, едущих из Финляндии и Чехии, в том числе транзитом через данные страны.

Minval.az