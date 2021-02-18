Соглашение о преференциальной торговле между Турцией и Азербайджаном вступит в силу с марта 2021 года, заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

«Однако, для нас это только начало, первый шаг. Мы уже начали работу по расширению сферы действия Соглашения о преференциальной торговле, но вместе с министром Джаббаровым мы стремимся к дальнейшему расширению сферы этого документа и преобразованию его в Соглашение о свободной торговле. Все наши команды продолжают работать в этом направлении», — сказала Пекджан в четверг в Анкаре, выступая на азербайджано-турецком деловом форуме.

Министр также сообщила, что Азербайджан представил турецкой стороне проект Соглашения об избежание двойного налогообложения.

«Наше министерство финансов и казначейства Турции работает над этим вопросом», — приводит ее слова «Интерфакс».

Пекджан добавила, что обе страны нацелены на доведение объема взаимного товарооборота до $15 млрд.

«Для достижения этой цели деловые круги двух стран должны активно работать с нами», — считает глава Минторга Турции.

Она также сообщила, что суммарные инвестиции Турции в Азербайджан составили $12 млрд.

«Турецкие подрядные компании до настоящего времени реализовали в Азербайджане 436 проектов на общую сумму $15 млрд. Победа Азербайджана в Карабахе стала началом новой эпохи, которая изменит торговую и логистическую структуру региона. В этот новый период мы по-прежнему будем рядом с нашими азербайджанскими братьями, продолжим сотрудничество. В рамках восстановления Нагорного Карабаха совместно с азербайджанскими бизнесменами турецкие подрядные и консалтинговые компании готовы сотрудничать и делиться своим опытом», — отметила Пекджан.

Minval.az