«Учебный процесс в средней школе №82 в Баку временно приостановлен». Об этом говорится в сообщении Управления образования города Баку.

Согласно информации, тесты на COVID-19 одного из учеников I класса, одного учителя начальных классов и одного учителя английского языка средней школы № 82 оказались положительными.

В связи с этим, на основании решения Наримановского районного центра гигиены и эпидемиологии, учебный процесс в школе временно приостановлен.

«В связи с этим было принято решение о проведении занятий в дистанционной форме в ближайшие 14 дней», — говорится в сообщении.

Minval.az