Сегодня Фонд «YAŞAT» отправил на лечение в Турцию тяжелораненых участников войны — Гулиева Шахина Фамиг оглу, Гусейнова Кямиля Дурсунали оглу, Азмамедова Шахрияра Шахмамед оглу, Вечиева Чингиза Мамед оглу, Гулиева Хасрата Гасан оглу, Абдуллаева Хаяла Яшар оглу, Алиева Гисмата Насиб оглу, Рустамли Илькин Эльчин оглу, Эминова Агиль Вахид оглу, Мехтиханова Мухаммеда Бироглан оглу.

Как сообщили в Фонде, учитывая врачебное заключение, процесс обследования, лечения и реабилитации ветеранов будет продолжен в Турции.

Фонд «YAŞAT» будет держать под контролем лечение ветеранов до полного его завершения. Фонд обеспечивает отправку тяжелораненых участников войны на лечение за границу на основании врачебного заключения.

В то же время, в настоящее время Фондом принимаются соответствующие меры для приглашения в нашу страну врачей из Турции и Израиля.

Предусматривается, что приглашенные врачи примут участие в обследовании, лечении и операции участников войны.

Minval.az