На всей территории страны, за исключением Абшеронского полуострова, количество осадков уменьшилось на 10-15%, об этом говорится в отчете по результатам исследований по изменению климата, проведенных в Институте Географии НАНА.

Отмечается, что в целом на территории республики не наблюдается увеличение количества экстремальных гидрометеорологических явлений. Наиболее кризисная ситуация наблюдается на реке Кура, потребление воды которой приблизилось к экологическому минимуму, возникла угроза исчезновения речной экосистемы.

Также отмечается, что отдельно изучено влияние климатических изменений на Каспийское море, изучены причинно-следственные связи между солнечной активностью и изменением уровня моря, и на этой основе составлен долгосрочный прогноз изменений уровня. По прогнозам, в ближайшем будущем вероятность резкого изменения уровня очень мала.

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