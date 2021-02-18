Бывший министр культуры Абульфас Гараев опроверг распространенную рядом СМИ сообщения о том, что ему запретили выезд из страны.

«Я не собираюсь никуда ехать. Я сижу дома, занимаюсь научной работой. Мне не накладывали никаких ограничений на выезд из страны. Мы живем в правовом государстве. Если будет решение суда, если мне выпишут штраф, то тогда я буду нести ответственность. Я работал на государство 26 лет в должности министра. Я работал для президента, для людей. Я сделал все, что мог за этот период. А если чего-то сделать не смог или совершил ошибку, то это моя вина», – отметил экс-министр в беседе с изданием Unikal.org.

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