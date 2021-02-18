Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отправил письмо семье танкиста Валеха Мемиева, павшего в боях за освобождение территорий Азербайджана от армянской оккупации, передает «Анадолу».

Старший лейтенант ВС Азербайджана Валех Мемиев ранее получил награду за успех, проявленный в совместных военных учениях, и на церемонии награждения 13 августа 2020 года пообещал турецкому министру освободить исторические земли от армянской оккупации.

Послание турецкого министра доставил в родное селение героя — Кюрекчи в Ярдымлинском районе республики представитель Минобороны Азербайджана Абдулла Гурбани.

«Кончина старшего лейтенанта Валеха Мемиева, тяжело раненного в боях за освобождение исторических земель от оккупации Армении, глубоко потрясла нас. Мемиев участвовал в 44 дневной исторической борьбе и выполнил обещание по освобождению оккупированных земель. В боях за освобождение Губадлинского района он проявил героизм. Самоотдача и героизм павших героев и ветеранов никогда не будут забыты», — говорится в послании турецкого министра.

Министр в письме подчеркнул, что Турция будет и далее оказывать всю необходимую помощь Азербайджану. Хулуси Акар пригласил членов семьи героя в Турцию.

Представитель Минобороны Азербайджана, члены семьи героя и односельчане почтили память героя у его могилы.

Брат героя Вусал Мемиев поблагодарил турецкого министра за письмо поддержки, и подчеркнул, что гордится Валехом. Семья героя отправила ответное письмо в адрес турецкого министра.

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