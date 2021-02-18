Раскрыто число преступлений, совершенных в результате бытового насилия в прошлом году.

Как сообщили в Госкомстате, 1260 зарегистрированных преступлений были связаны с насилием в семье, что на 3,7% меньше показателя 2019 года. 179 преступлений, связанных с бытовым насилием, были совершены лицами, ранее совершившими преступления, 77 – находящимися в состоянии алкогольного опьянения, что на 17,0% и на 1,6 раза больше показателя предыдущего года.

Число жертв в результате преступлений, связанных с бытовым насилием, сократилось на 4,3 % по сравнению с предыдущим годом и составило 1300 человек. Из них 75,9% составили женщины, 1,2 % — несовершеннолетние. По сравнению с предыдущим годом число погибших в результате этих преступлений увеличилось на 34,1% и составило 59 человек (из них 41 женщина).

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