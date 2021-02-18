Азербайджан и Туркменистан определят географические координаты месторождения с целью совместной разведки, разработки и освоения углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг».

Это нашло отражение в законопроекте «Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Туркменистана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море», пишет АПА.

Согласно документу, углеводородные ресурсы месторождения «Достлуг» будут распределены между сторонами в соотношении 30% Азербайджану и 70% Туркменистану.

Транспортировка углеводородных ресурсов с месторождения «Достлуг», предназначенных для экспорта на международный рынок, будет осуществляться на условиях конкурентоспособности Азербайджана с использованием существующих транспортных транзитных систем и в соответствии с нормами и практикой, действующими в международной нефтегазовой промышленности.

Проект обсуждался сегодня на онлайн-заседании комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям и был рекомендован на пленарное заседание парламента.

Minval.az