Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного от армянской оккупации села Говшатлы Физулинского района.
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного от армянской оккупации села Говшатлы Физулинского района.
Дата: 2021/02/18 11:59
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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