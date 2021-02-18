Обнародована статистика заражения COVID-19 по регионам Азербайджана.

Как сообщает koronavirus.info, самое большее число случаев заражения коронавирусом приходится на город Баку — 52,2%.

Процент заражения на Абшероне составляет 12,9%, в центральных районах — 13,3%, Гяндже — 8,1%, Лянкяране — 2,9%, Губа-Хачмазском регионе -3,0%, Горном Ширване — 2,5%, Шеки-Загатальском регионе — 3,2%, Верхнем Карабахе — 1,4%.

В Нахчыване процент заражения составляет 0,05%, число зараженных коронавирусом, прибывших из-за рубежа, составляет 0,4%.

В настоящее время в Баку больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Бинагадинском районе.

Число случаев заражения коронавирусом в Бинагадинском районе составляет 15.0%, в Хатаинском районе — 13.1%, в Ясамальском районе — 12.1%, в Сабунчинском районе — 10.9%, в Насиминском районе — 7.8%, в Наримановском районе — 8.2%, в Сураханском районе — 8.2%, в Низаминском районе – 7,0%, в Гарадагском районе — 5.3%, в Хазарском районе — 6.9%, в Сабаильском районе — 5%, в Пираллахинском районе — 0.5%.

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