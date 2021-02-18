Мэр американского города Скоки (штат Иллинойс) Джордж Ван Дусен подписал декларацию в связи с 29-й годовщиной Ходжалинской резни.

В декларации, адресованной членам Азербайджанского центра США по штатам Среднего Запада и азербайджанской общине штата Иллинойс, говорится, что в рамках военной агрессии, начатой Арменией против Азербайджана в 1988 году, и проводимой ею политики этнической чистки против азербайджанского народа армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года подвергли резне мирное население, пытавшееся покинуть оккупированный город. В результате армянскими военными были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Некоторые эксперты называют Ходжалинскую трагедию «Азербайджанской Сребреницей», передает АПА.

В документе также подчеркивается, что в 1993 году были приняты резолюции Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874 и 884, требующие немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Особо отмечается поддержка территориальной целостности Азербайджана со стороны Генеральной Ассамблеи ООН, Европарламента, ПАСЕ, ОБСЕ, Государственного департамента США и Белого дома.

В декларации говорится, что с учетом всех этих фактов мэр Скоки Джордж Ван Дусен объявил 26 февраля 2021 года Днем памяти жертв Ходжалинской резни в городе.

Minval.az