Несмотря на повышение тарифов на автомобильное топливо («Aİ-92» на 33%, дизеля – на 11%) и водоснабжение (100%), инфляция в Азербайджане, скорее всего, останется в целевом диапазоне Центрального банка.

Об этом говорится в сообщении Всемирного Банка.

По мнению экономистов Всемирного Банка, повышение указанных тарифов приведет к повышению цен.

Отметим, на последней пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора председатель ЦБ Азербайджана Эльман Рустамов сказал, что инфляция в стране в 2021 году будет формироваться в диапазоне 4%.

Напомним, что в 2020 году инфляция в Азербайджане составила 2,8%, только в январе годовая инфляция составила 3,3%.

Minval.az