Азербайджанские работники компании British Petroleum (BP) в числе других работников по всему миру получат акции компании, заявил генеральный директор BP Бернард Луни.

«Будь вы бариста компании в Новой Зеландии, инженером по бурению в Азербайджане, клерком по насосам в Южной Африке или аналитиком в Индии — более 60 000 человек в 66 разных странах получат долю в акциях BP», — сказал Луни (цитата по Reuters).

Сообщается, что данная программа направлена на то, чтобы сплотить работников компании по всему миру.

Minval.az