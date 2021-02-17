Судам ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) предписано переждать непогоду в укрытиях, сообщил глава пресс-службы ЗАО Мехман Мехтиев.

Находящимся на Каспии кораблям ASCO было направлено предупреждение в связи с ветреной погодой.

Капитанам судов, стоящих в портах и на якорях, поручено обеспечить на протяжении ветреной погоды стоянку в укрытиях для обеспечения безопасности.

«В связи с погодными условиями уже приняты превентивные меры безопасности, судна находятся в укрытиях. Они выйдут в плавание в море вечером 18 февраля», — уточнил Мехтиев.

Minval.az