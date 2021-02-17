Эксперты Youtube-канал Caliber проанализировали ход боев в Карабахе.
Была дана оценка опыту войны по деоккупации захваченных армянскими войсками территорий.
Подробности – в видео ниже.
Эксперты Youtube-канал Caliber проанализировали ход боев в Карабахе.
Была дана оценка опыту войны по деоккупации захваченных армянскими войсками территорий.
Подробности – в видео ниже.
Дата: 2021/02/17 20:41
Раздел: Азербайджан, Армия, Мнения
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