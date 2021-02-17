В будущем по «Южному газовому коридору» (ЮГК) могут поступать как газ из Туркменистана, так и дополнительные газовые ресурсы с каспийских месторождений Азербайджана.

Об этом сообщил вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров на вебинаре, организованном Atlantic Council.

По его словам, Баку и Ашхабад добились большого прогресса в прошлом месяце, подписав историческое соглашение о совместной разработке месторождения «Достлуг», которое расположено на границе между морскими зонами двух стран в Каспийском море: «Соглашение положило конец 30-летнему спору между Азербайджаном и Туркменистаном относительно того, какая страна имеет право на разработку месторождения, ранее известного как «Кепез» в Азербайджане и «Сардар» в Туркменистане».

По словам Насирова, сделка была бы невозможна без подписания в августе 2018 года Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, завершения строительства ЮГК и окончания армяно-азербайджанской войны в ноябре прошлого года: «Это новое сотрудничество с Туркменистаном откроет больше возможностей для подключения центральноазиатского газа к ЮГК. Название месторождения было изменено в прошлом году на «Достлуг», что означает дружба» (цитата по Report).

Насиров сказал, что в соответствии с Конвенцией 2018 года газопровод может быть построен между двумя газовыми месторождениями в Каспийском море без необходимости проведения отдельной экологической экспертизы.

Он подчеркнул, что, в конечном итоге Туркменистан должен будет решить, как развивать свои газовые ресурсы, добавив, что ранее газ из Туркменистана уже поступал в Турцию через Иран.

Насиров отметил, что окончательный бюджет проекта составил 33 млрд долларов, что значительно ниже первоначальной цены в 45 млрд долларов США.

Представитель SOCAR отметил, что в будущем Израиль также может стать источником природного газа, который будет проходить через ЮГК: «Поставка израильского газа в Турцию, а затем поступление в TANAP со свопами на турецком рынке является коммерчески наиболее жизнеспособным вариантом экспорта газа из Восточного Средиземноморья в Европу, и мы поддерживаем этот вариант».

Minval.az