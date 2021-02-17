Войну остановила Россия, если бы война не прекратилась 9 ноября, то было очевидно, что 10 ноября Араик Арутюнян на вертолете был бы доставлен в Баку, где его посадили бы перед телекамерами, чтобы тот обратился к народу «Арцаха» (ранее оккупированные армянскими захватчиками суверенные территории Азербайджанской Республики, освобожденные в результате 44-дневной победоносной Отечественной войны. Здесь и далее закавычено нами – прим.ред.). Об этом заявил на пресс-конференции 17 февраля экс-глава аппарата Конституционного суда Армении Эдгар Казарян.

«Было очевидно, что Азербайджан должен был установить тотальный контроль над территорией «Арцаха». В этом случае в Карабахе не было бы российских миротворцев. А они в любом случае должны были быть в «Арцахе», это было давним желанием РФ. Это произошло бы в том случае, если бы война 9 ноября прекратилась и именно в этот день Россия ее и остановила. Поэтому у нас больше нет контроля над «Арцахом», «Арцах» больше не армянский. Большая часть «Арцаха» была передана нашими властями азербайджанцам. Россияне же смогли спасти небольшую территорию для решения своих геополитических проблем», — заявил Казарян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

Minval.az