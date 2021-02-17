Фонд YAŞAT продолжает оказывать помощь участникам Отечественной войны, получившим ранения в боях за восстановление территориальной целостности страны, а также членам семей шехидов.

Как говорится в сообщении фонда, организация взяла на себя расходы на проведение операции участникам боевых действий Назиму Бабаеву и Гейдару Гурбанову, а также Вагифу Юсифову — отцу шехида Агаали Юсифова и Фикрету Рзаеву — отцу шехида Гаджирзы Рзаева.

Напомним, в целях дальнейшего упрощения процесса подачи заявок в YAŞAT и обеспечения прозрачности его деятельности функционирует сайт yashat.gov.az.

Также функционирует его кол-центр 8110.

Minval.az