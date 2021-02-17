В Азербайджане выявлено еще 154 случая заражения COVID-19, 165 человек вылечились, 2 скончались, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 154 случая заражения COVID-19, 165 человек вылечились, 2 скончались, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Дата: 2021/02/17 15:38
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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