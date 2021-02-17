Начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов обнародовал перечень документов, запрашиваемых у лиц, желающих поехать в Турцию, Россию, Украину и Грузию авиатранспортом.

У посещающих Россию, Украину и Турцию требуют ПЦР-тест на COVID-19 с отрицательным результатом, сделанный за 48 часов до полета. Медицинская справка с указанием результата теста, для поездки в Россию должна быть предъявлена на русском или английском языке. От детей в возрасте до 6 лет тест на коронавирус при посещении Турции не требуется.

Лица, посещающие Украину, дополнительно должны предъявить страховое свидетельство и вид на жительство в Украине, а в случае отсутствия члена семьи-гражданина Украины – документ, подтверждающий его материальное положение (выписка из банка, наличные деньги и прочее).

Лица, посещающие Грузию, должны представить документ о проведенной вакцинации (обеих доз).

Лица, желающие совершить поездку по суше, должны обратиться в посольства (консульства) этих государств в нашей стране.

Minval.az