МВД завершило расследование по делу сотрудника полиции, применившего силу в отношении женщины в салоне красоты Ясамальского района.

Видео было тщательно и оперативно расследовано Министерством внутренних дел, передает Qafqazinfo.

По результатам расследования данный факт подтвердился. Было установлено, что силу к женщине применил Губадов Джамал Губад оглу, участковый 27-го отделения полиции Ясамальского РУП.

Джамал Губадов был уволен за данный поступок, не подобающий сотруднику полиции.

Напомним, что инцидент произошел 12 февраля около 16:00 в одном из салонов красоты, расположенных на улице Шихали Гурбанова Ясамальского района. Согласно сообщению, Губадов Джамал Губад оглу, сказал, что оштрафует женщину, работающую на ресепшене, за то, что она не надела маску. Женщина возразила, сказав, что находится в маске.

Далее участковый толкнул женщину, а затем отвез ее в отделение полиции, где ей был выписан штраф.

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