В рамках процесса вакцинации, проводимого в стране с 8 февраля для лиц старше 65 лет в соответствии со «Стратегией вакцинации на 2021-2022 годы», в регионах республики врачебный коллектив больниц, подведомственных публичному юридическому лицу Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), проводится работа по вакцинированию на дому пожилых людей с физическими ограничениями.

Процесс вакцинации проводится в Абшероне, городе Сумгайыт и других регионах, пишет Report.

Minval.az