Вчерашний вечер наверняка надолго запомнится жителям Баку многочасовым простоем в огромных пробках, каких давненько не бывало в нашем городе. Начиная с 16.00 и водители транспортных средств, и пешеходы, и пассажиры общественного транспорта на территории ст.м. «Нефтчиляр», «Г. Караева» и «Кероглу» посылали исторические сообщения родным и близким: «Смертельная пробка. Буду дома, когда смогу». И пробка рассосалась через 4 часа, не ранее. И в течение этих воистину страшных часов пассажиры брали штурмом автобусы, пытаясь поплотнее впихнуться (в пандемийное время!)! На остановках сотрудники полиции пытались навести порядок, но это получалось очень плохо, так как жители столицы, осатаневшие от томительного ожидания, сметая все и всех, буквально штурмовали автобусы, чтобы поскорее добраться до пункта назначения, заполняя своей массой не только тротуары, но и хваленные «выделенки» для автобусов. Но об открытии метро, как о варианте, почему-то до сих пор умники в чиновничьих креслах не удосужились подумать. Именно об этом мы и поговорим сегодня поподробнее.

Решение о выделении отдельных полос для автобусов было принято Комиссией по безопасности дорожного движения при Кабинете министров Азербайджана. Основная цель – обеспечение удобства и безопасности для пассажиров столичных автобусов. Отдельные полосы для передвижения автобусов открыты сегодня практически по многим улицам, на всех крупных транспортных артериях и дорожных развязках.

Намерение благое, конечно же, но если разбираться детально, то понимаешь – благими намерениями проложена дорога в ад. Ну, что ж, давайте разбираться.

Можно, да нельзя

Согласно сообщению БТА в СМИ, водители могут заезжать на автобусные полосы для посадки и высадки пассажиров, это позволительно, если на участке нет других запрещающих дорожных знаков.

Если автобусная полоса отделена от остальных полос прерывистой линией разметки, водители других транспортных средств могут заезжать на нее при правом повороте (для того, чтобы занять соответствующую правую позицию), для движения ближе к правому плечу дороги после правого поворота (но после поворота необходимо освободить полосу), а также при посадке и высадке пассажиров при отсутствии других запрещающих знаков. Транспортные средства не могут быть остановлены или припаркованы на автобусной полосе в иных целях. Но, даже несмотря на утвержденные правила, водители, заехавшие на выделенку, штрафуются безбожно и зачастую без разбора.

Хотели как лучше, а получилось как всегда

Во многих городах мира есть отдельные автобусные полосы. Это не новинка, такие правила разгрузки трасс существуют давно, но в других странах это делается в комплексе, то есть параллельно с линиями для движения автобусов отводятся линии для велосипедов и скутеров, прокладываются большие пешеходные тротуары. В Баку пошли по другому совершенно нелогичному пути, минуя главное – комплексный подход. Взяли и просто выделили отдельную полосу для автобусов, причем, на тех улицах, где заведомо 2-полосное движение и в часы пик возникают огромные пробки. У любого здравомыслящего человека складывается неприятное, но, тем не менее, не лишенное здравого смысла впечатление, что все это придумано не с целью улучшить качество передвижения автобусов по трассе, а с целью содрать побольше штрафов с автомобилистов.

Да, нагрузку на общественный транспорт можно было бы реально уменьшить, если бы было открыто метро, ведь согласно разным данным, бакинский метрополитен ежедневно перевозит 600 тысяч пассажиров. Но метро закрыто, мы не увидели никакого комплексного подхода в этом вопросе. Во-вторых, у нас нет отдельных полос для велосипедистов, нет хороших, добротных пешеходных тротуаров. И потому выделение отдельной полосы для автобусов вызывает очень большие споры. Эффективности этого шага нет. Во многих странах действует другой режим: во-первых, полосы утром и вечером актуальны, то есть во время часов пик, скажем, с 7 до 10 утра, а вечером с 17.00. до 19.00. Тогда в этот промежуток времени нельзя заезжать на эти полосы. Это один из главных моментов, неучтенных в Баку. И третий самый смешной момент – у нас, по крайней мере, до конца марта, продолжается локдаун для общественного транспорта в субботу и в воскресение. Но, тем не менее, запрет въезда на автобусные полосы почему-то действует. В социальных сетях много жалобщиков, пишущих о своих попытках заехать на автобусные полосы в выходные дни и о штрафах, последовавших после этих попыток. Это же самый настоящий абсурд! Понятно, что это полоса выделена для движения автобусов. Но если в выходные дни автобусы не ходят? Зачем штрафовать? Все эти факты показывают на то, что комплексный подход для решения именно эффективного управления общественным транспортом в Баку отсутствует. То есть, хотели как лучше, а получилось как всегда.

Может быть, стоило лучше подумать?

Вероятно, многие зададут вопрос: при чем тут велосипедные полосы, при чем тут скутеры и мопеды? На самом деле, все просто: в перегруженном автомобилями городе гораздо проще и экономичнее передвигаться на велосипеде, особенно если человек работает недалеко от дома. Да и для здоровья полезнее крутить педали. Во всех странах мира уже давно проложены велосипедные полосы, равно как и полосы для скутеров. Последнее – наиболее актуально, так как в связи с карантинными мерами, ограничивающими передвижение граждан, рестораны запустили доставляют еду в офисы и квартиры посредством развозчиков, которые пользуются мопедами и скутерами. В последнее время из-за плотности автопотока эти транспортные средства становятся причиной аварий и заторов на дорогах. А если бы были отдельные полосы, предназначенные для передвижения скутеров и велосипедов, то проблема была бы решена сама собой.

Да, конечно же, пробки существуют во всем мире, перегруженность трасс – в том числе. Но ведь никто и нигде еще не отменял комплексного подхода. А у нас его нет и быть не может, пока Бакинское транспортное агентство будет кидаться из одной крайности в другую.

Старые примеры бакинского «новшества»

Далее, следует привести пример из ближнего зарубежья: в России, к примеру, по автобусной полосе могут беспрепятственно передвигаться и троллейбусы, и такси. Троллейбусов в Баку давно уже нет, зато такси – хоть отбавляй. И все они вынуждены торчать в пробках на общей полосе в часы пик, а потому быстро и с комфортом доставить пассажира в пункт назначения так или иначе не удастся. А тем не менее, хотя бы такси, имеющие лицензию, могли бы передвигаться по автобусным полосам – уже легче было бы. Но нет. Согласно логике БТА, легче оштрафовать, навариться, нежели пошевелить мозгами немного дальше.

Можно привести в пример и Германию, где автобусные полосы появились еще 50 лет назад. В настоящее время разрабатываются поправки к Правилам дорожного движения. В скором времени по выделенным полосам страны смогут ездить и легковые автомобили, и мотоциклы. Сегодня эти полосы они предназначены только автобусов и карет скорой помощи.

В поправках речь идет об автомобилях, в которых находится не менее трех пассажиров. Также зеленый свет на выделенку могут дать мотоциклам и электросамокатам. Последние не так давно были официально легализованы и уже успели внести хаос в дорожное движение. На сегодняшний день в Германии на скутерах с мотором можно ездить по велодорожкам, а при их отсутствии и по проезжей части, но не по тротуару. А у нас? А у нас по-прежнему на тротуарах паркуют машины – и при этом не смотрят ни на наличие видеокамер, ни на штрафы за сии беззаконные действия.

Яна Мадатова

Minval.az