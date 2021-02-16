Грузия в 2020 году импортировала 1 млрд 610,1 млн кВт.ч электроэнергии на $64,5 млн, экспортировала — 153,8 млн кВт.ч на $5,8 млн, сообщило АО «Коммерческий оператор электроэнергетической системы Грузии» (ESCO). По данным ESCO, импорт электроэнергии в физическом выражении в прошлом году сократился на 1% по сравнению с предыдущим годом, экспорт — на 36,8%.

Таким образом, в прошлом году затраты на импорт электроэнергии в 11 раз превысили доходы от ее экспорта.

Грузия покупала электроэнергию у трех стран — Азербайджана, России и Турции в среднем соответственно по цене 5 центов США, 2,6 цента США и 4,3 цента США за кВт.ч. Из Азербайджана было импортировано 726,3 млн кВт.ч на $36,4 млн, из России — 570,6 млн кВт.ч на $14,6 млн, из Турции — 313,1 млн кВт.ч — на $13,6 млн.

Экспорт электроэнергии осуществлялся в Турцию (69,5 млн кВт.ч), Армению (66,4 млн кВт.ч) и Азербайджан (17,9 млн кВт.ч) по средней цене 3,8 цента США за кВт.ч.

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