На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 16 февраля 2021 года состоялся аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на сумму 45 миллионов манатов со сроком обращения 728 дней, говорится в сообщении биржи.

По данным БФБ, во время аукциона 15 инвесторов представили 23 заказа в ценовом диапазоне от 86,6 манатов (15 процентов) до 100 манатов (семь процентов).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения облигаций была определена на уровне 98,38 манатов (7,89 процентов), а средневзвешенная цена — 98,45 манатов (7,85 процентов). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила более 140,8 миллионов манатов, а объем размещения – 67,5 миллионов манатов.

Срок погашения облигаций: 14 февраля 2023 года.

Объем облигаций, предлагаемых эмитентом, может быть увеличен до 50 процентов, если в ходе аукциона государственные облигации превысят предложение спроса и цена будет удовлетворена эмитентом.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до 17 февраля 2021 года.

Minval.az